В Армении рост преступности объяснили прозрачностью работы полиции

Ереван, , 23:25 — REGNUM Начальник полиции Армении объясняет рост преступности в стране, тем, что раньше полиция скрывала преступления. Об этом Валерий Осипян рассказал журналистами сегодня, 22 ноября.

«Правда, сейчас есть рост преступности, но он не такой, чтобы вызывать озабоченность и не связан с амнистией. Во всяком случае, пока не связан с амнистией. Это просто обусловлено несколькими факторами. Во-первых, полностью искоренено такое порочное явление в системе полиции, как сокрытие преступления, которое раньше все еще имело место. Доверие граждан к полиции: если раньше нас, сотрудников полиции, не принимали, не уважали, не любили и нам не доверяли, то сегодня я скажу обратное», — заявил Осипян.

Согласно официальным данным, общее число преступлений, зарегистрированных в Армении в январе-сентябре этого года, составило 16 227, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года (14 554 — в январе-сентябре 2017 года). Еще меньшим был показатель за первые 9 месяцев 2016 года — 14 237.

Отвечая на вопрос о том, как скрывали преступления, начальник полиции ответил: «Как скрывали? Значит, гражданин приходил, чтобы сообщить, условно говоря, о том, что его квартиру обокрали. Полицейские, чтобы это не повлияло на показатели, убеждали гражданина оставить свое заявление и уйти, обещая обязательно найти вора. Устно регистрировали, давали неофициальный ход делу. То есть, имеем фактический случай, но его не видно. Хотите я вам на следующий месяц представлю такие показатели, чтобы вы все восхитились и сказали: как хорошо работает полиция? Но тогда я буду лгать вам, себе и всему обществу? Мы работаем открыто и прозрачно».