Ереван: «Трон, на котором восседает Назарбаев, основал Левон Мирзоян»

Симон Караханян, , 22:52 — REGNUM

Армения сменила своего полномочного представителя в ОДКБ. Указом президента страны ранее возглавлявший управление внешних связей аппарата Национального собрания (парламента) Виктор Биягов будет представлять интересы Армении в ОДКБ. Его предшественник — Давид Вирабян — займет должность в структуре МИД страны.

Министерство иностранных дел Армении просит не связывать эти назначения с напряженностью, которая возникла между членами ОДКБ по «армянскому вопросу». Кстати, немногие в Армении верят в благополучное для Армении разрешение этой кризисной ситуации.

6 декабря в Санкт-Петербурге главы государств — членов ОДКБ выберут председателя организации. До 2020 года пост генсека закреплен за Арменией, однако в рамках уголовного дела о событиях 1 марта в Ереване армянский генсек Юрий Хачатуров был отозван. Президент Казахстана предлагает не дожидаться 2020 года и досрочно передать пост генсека следующей по русскому алфавиту стране — Белоруссии. Армения хочет удержать за собой эту позицию. Другим кризисным элементом в рамках ОДКБ стала встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с послом Азербайджана и пересказ ему всех подробностей закрытого заседания ОДКБ, а также последовавшие за этим острые реплики с армянской и белорусской стороны.

Бывший министр обороны, кандидат в депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Армении Виген Саркисян уверен, что, если «пост генсека ОДКБ 6 декабря не останется у Армении, это будет серьезной потерей для страны, поскольку ОДКБ является одной из главных структур, обеспечивающей безопасность».

«То, как мы повели себя с постом генсека ОДКБ напомнило анекдот про чукчу, который забрался на дерево и пилит сук, на котором сидит. Это было недальновидно. Такими маленькими взрывами они (власти) ставят долгосрочные бомбы под нашу стабильность. Есть закон физики, о котором даже дети знают: когда плюешь против ветра, твое лицо тоже мокнет. Надо быть острожными», — сказал он в передаче «Сегодня в действительности» в эфире Общественного телевидения Армении.

По мнению политолога Вигена Акопяна, Белоруссия и Казахстан уже давно представляют в ОДКБ интересы третьей страны — Азербайджана. Отчет, который Лукашенко представил послу Азербайджана в Белоруссии, является нарушением всех норм, потому что это даже не скрывалось, а делалось намеренно открыто, чтобы показать общественности, какая позиция у Белоруссии.

Политолог Левон Ширинян считает, что само обсуждение перехода председательства в ОДКБ от Армении к другой стране — абсурдно, ведь, если бы представитель одной из стран, скажем, скончался за 4 месяца до окончания полномочий, не стали бы же они передавать председательство следующей стране.

«Белорусы не должны забывать, а если забудут, то я всегда буду им напоминать. Государство Белоруссию не они основали, а Александр Федорович Мясникян. То же самое касается Казахстана. Трон, на котором восседает Назарбаев, основал Левон Мирзоян. Либо у них напрочь отсутствует понятие благодарности, либо они вообще не в курсе своей истории», — сказал он, передает «Ноян тапан».

А по мнению депутата Эдмона Марукяна, своим поведением президент Белоруссии опозорил страну, которую представляет.

«Нашим союзником в рамках ОДКБ является Россия. Остальные члены — более проазербайджанские и протурецкие. То же самое касается ЕАЭС», — сказал он.