Киев, , 23:11 — REGNUM Украинские военнослужащие провели учения реактивной артиллерийской батареи в Донбассе, сообщает 22 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, учения были плановые и прошли на одном из военных полигонов на юге «операции объединенных сил» («ООС»). Отмечается, что во время учений войска минировали морские участки и работали вместе с группой беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, гражданская война в Донбассе была в 2014 году развязана Киевом. И хотя киевская хунта публично заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, на деле Украина продолжает усиливать войска на востоке страны и обстреливать ДНР и ЛНР.

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