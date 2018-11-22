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ВСУ провели учения реактивной артиллерийской батареи в Донбассе

Политика

Киев не хочет мирного урегулирования конфликта

ВСУ провели учения реактивной артиллерийской батареи в Донбассе
U.S. Army Europe
ВСУ

Киев, 22 ноября 2018, 23:11 — REGNUM  Украинские военнослужащие провели учения реактивной артиллерийской батареи в Донбассе, сообщает 22 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, учения были плановые и прошли на одном из военных полигонов на юге «операции объединенных сил» («ООС»). Отмечается, что во время учений войска минировали морские участки и работали вместе с группой беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, гражданская война в Донбассе была в 2014 году развязана Киевом. И хотя киевская хунта публично заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, на деле Украина продолжает усиливать войска на востоке страны и обстреливать ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Житомирской области прошли учения украинских десантников

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Действия ВС Украины в Донбассе
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