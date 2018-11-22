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Иран и Франция обсудили платежные механизмы, независимые от санкций США

Политика

МИД Ирана утверждает, что работа по созданию такого механизма близится к завершению

Иран и Франция обсудили платежные механизмы, независимые от санкций США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тегеран, 22 ноября 2018, 20:45 — REGNUM  В Тегеране прошли переговоры заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и политического директора МИД Франции Николя де Ривьера по вопросам создания механизма расчётов, не подверженного влиянию санкций США, сообщает 22 ноября иранское информагентство Mehr.

Агентство, ссылаясь на источник в МИД Ирана, утверждает, что создание такой системы находится на завершающем этапе. В частности, этому должно способствовать завершение создания европейской платежной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года представители Евросоюза заявили о скором запуске платежной системы, которая позволит сотрудничать с Ираном без участия банковских механизмов, подконтрольных США.

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