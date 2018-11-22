Порошенко: Мы идем в НАТО «не с пустыми руками»

Киев, , 20:47 — REGNUM Украина идет в НАТО «не с пустыми руками», заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной рады, сообщает 22 ноября УНИАН.

По его словам, восточный фланг будет «существенно усилен» украинской армией, которая за последние несколько лет якобы стала «сильной, боеспособной». Также украинский президент напомнил парламентариям, что украинская армия постепенно переходит на стандарты НАТО, проводит совместные учения с войсками блока.

Напомним, украинская армия страдает от отсутствия боеспособной военной техники, личного состава и недостатка дисциплины, что подтверждает разведка ДНР и ЛНР. Так, в Донбассе военнослужащие ВСУ нередко становятся жертвами собственной глупости, пьянства и недисциплинированности.

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