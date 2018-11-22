Ингушский род Орстхой направит своих представителей на заседание КС

Москва, , 20:36 — REGNUM Представители живущего на приграничной территории тейпа (рода) Орстхой направят четырех человек на заседание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге, которое состоится 27 ноября, по проверке на конституционность соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, сообщил журналистам представитель тейпа Харон Цечоев.

КС проверит законность соглашения и закона о границе между Чечней и Ингушетией после обращения главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

«Намерены делегировать четырех человек для участия в открытом заседании Конституционного суда России 27 ноября, где будет рассматриваться вопрос соответствия основному конституционному закону соглашения о границе между Ингушетией и Чечней», — сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе Конституционного суда РФ в четверг сообщили, что желающие смогут принять участие в процессе в качестве слушателей.

Он напомнил, что орстхойцы обращались и в Конституционный суд Ингушетии с просьбой учесть их мнение, так как их род является единственным народом, который проживает на приграничной территории.

«Мы со времен распада Чечено-Ингушской АССР отстаивали эти земли, предостерегая и ингушей, и чеченцев от конфликтов и споров, были разводящими в спорных ситуациях и открытых стычках. Огромная просьба к тем, кто спекулирует на этой теме, не обострять ситуацию и признать соглашение о границе законным», — цитирует Харона Цечоева ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в процессе приглашены главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Также на слушание приглашены представители парламента Чечни и Народного собрания Ингушетии, КС Ингушетии, Всемирного конгресса ингушского народа, полномочные представители Госдумы, Совета Федерации, президента РФ, Генпрокуратуры, Минюста России в Конституционном суде РФ.

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