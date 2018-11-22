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Бывший борец с коррупцией избран главой Хунзахского района Дагестана

Политика

К выборам он подошёл в статусе врио главы

Махачкала, 22 ноября 2018, 19:36 — REGNUM  Бывший сотрудник МВД Нурмагомед Задиев избран главой Хунзахского района Дагестана. Он набрал 38 голосов депутатов районного собрания из 43 возможных, пишет 22 ноября РИА «Дагестан».

Всего на должность главы муниципалитета претендовали 10 человек. В финал по итогам конкурсных испытаний помимо Задиева прошёл также председатель собрания депутатов района Хваджи Хваджаев. Напомним, что Нурмагомед Задиев в июле 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Хунзахского района.

В структурах МВД он работал с 2003 года. С июля 2011 года и до назначения врио главы района он являлся начальником районного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября выборы главы состоялись и в Гунибском районе Дагестана. На должность руководителя района был избран подполковник в отставке Мудунгаджи Кадыров.

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