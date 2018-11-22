Парламентариев ждут санкции за неуведомление о конфликте интересов

Москва, , 19:08 — REGNUM Законопроект о санкциях для депутатов и членов Совфеда за игнорирование антикоррупционных требований внесли в Госдуму депутаты во главе с Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Сейчас за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов член Совета Федерации и депутат Государственной думы не несут никакой ответственности. В то же время иные категории должностных лиц органов государственной власти в зависимости от характера правонарушения подлежат увольнению (отстранению от должности) или альтернативным наказаниям в виде замечания, выговора, предупреждения о неполном должностном соответствии.

Парламентарии предлагают установить ответственность для недобросовестных депутатов и сенаторов — в виде предупреждения и освобождения от руководящей или иной должности в Совете Федерации, Государственной думе без прекращения полномочий.