Вашингтон использует Украину для давления на страны ЕС — версия

Москва, , 18:24 — REGNUM Из-за гражданской войны на Украине Россия вынуждена тратить немало сил и средств, полагает зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 22 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В результате гражданской войны на территории соседней Украины мы тоже вынуждены повышать боеготовность наших частей, — сказал Климов. — Мы же оттягиваем большое количество сил и средств для того, чтобы мониторить всё, что там происходит. Это очень серьёзный вызов. Это отвлекает реальные ресурсы России».

Используя Украину как инструмент, Вашингтон, по мнению Климова, может сдерживать и всю Европу.

«США могут сказать на переговорах: «Господа, будете ещё тут выступать со своими всякими идеями европейской армии или с идеями о конкуренции с продукцией из Соединённых Штатов — мы вам такую войну устроим на востоке от вас и соответственно на западе от России, что вам мало не покажется», — сказал сенатор. — Потому что нынешняя Украина будет слушать всё-таки команды из Вашингтона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Евросоюз не должен соперничать с НАТО в оборонных инициативах и дублировать его функции. По словам генсека альянса, фундаментом безопасности ЕС является НАТО.

Также отметим, что ранее главы министерств иностранных дел и обороны стран Европейского союза (ЕС) на встрече в Брюсселе согласовали 17 новых проектов в рамках постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO). В числе этих проектов разработки новых систем вооружений и создание учебного центра для разведчиков.

«Это шаги на пути к единой европейской армии», — заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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