Грызлов: Украина перешла в режим ожидания и использует выборы в Донбассе

Минск, , 17:55 — REGNUM Выборы в Донбассе не меняют обязательств сторон в урегулировании конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Все более актуальной проблемой переговоров становится то, что представители Украины перешли в режим ожидания президентских выборов, констатировал Грызлов.

«По ходу сегодняшней встречи, как и неоднократно ранее, украинская сторона уходила от обсуждения ряда содержательных вопросов под надуманными предлогами. Одним из таких предлогов — донецкие и луганские выборы, которые состоялись 11 ноября. Отмечу, что выборы не меняют обязательств Донбасса и Киева, предусмотренных в Минских соглашениях», — заявил Грызлов журналистам.

Также он выразил надежду на то, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах контактной группы придаст новый импульс в ее работе.