Даренко «со всем уважением» ответил посольству Армении

Ереван, , 17:49 — REGNUM Журналист Сергей Доренко ответил на критику посольства Армении в России в свой адрес.

«Хотел бы со всем уважением ответить посольству Армении, что никогда бы не позволил себе неуважительного отношения к Армении. Армения и её удивительно талантливый и трудолюбивый народ заслуживают высочайшего уважения. Мои суждения, однако, это моё персональное мнение не о стране, а о противоречивых поступках участников вашего политического процесса. Полагаю, иметь мнение о поступках — моё право», — написал Доренко в своём телеграм-канале.

Ранее посольство Армении в России выступило с заявлением в связи со словами Даренко о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, назвав «маразмом и бредом так называемые мнения экспертов и журналистов», которые выходят за рамки приличия и являются лишь оскорблением.

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