Церковная автокефалия становится для Порошенко токсичной

Станислав Стремидловский, , 17:47 — REGNUM

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин побывал на днях с визитом в Австрии. Здесь его принял в Венском архиепископском дворце примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн. На состоявшейся после пресс-конференции Климкин лично от себя и от имени украинского правительства выразил благодарность австрийскому отделению католической благотворительной организации Caritas за помощь «нуждающимся людям на Украине», особенно тем, кого затронула война на востоке страны. Кроме того, сообщает австрийское католическое агентство KATHPRESS, министр и кардинал обсудили сложную церковную ситуацию на Украине. «Подробности не разглашались, но Шенборн еще раз выразил надежду на то, что будет мирное урегулирование и что раскол между патриархатами Москвы и Константинополя скоро закончится, — пишет агентство. — Климкин сообщил кардиналу, что уже началась подготовка к проведению вызывающего споры собрания по поводу Украинской православной церкви».

Что касается последней фразы, то речь идет о подготовке так называемого объединительного собора, на котором — как предполагается — какие-то епископы из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также канонической Украинской православной церкви Московского патриархата при участии представителей Константинопольского патриархата должны будут объявить о создании Единой поместной православной церкви (ЕППЦ) на Украине. В этом процессе активно принимают участие украинские власти. Собственно, его резкую активизацию в апреле сего года связывают с президентом Украины Петром Порошенко, который будто хочет использовать фактор «единой Церкви» в свою пользу во время предстоящей в следующем году избирательной кампании, чтобы переизбраться на второй срок. Так ли это или нет, судить трудно. Но фактом является то, что Киев побуждает депутатов Верховной рады Украины и подконтрольных ему чиновников открыто выступать за ЕППЦ. Не исключением является украинская дипломатия.

И сам министр Климкин, и некоторые послы обрабатывают церковных лидеров за пределами страны. Правда, получается у них это неважно. Практически сразу после того, как 17 апреля на встрече с депутатами Порошенко объявил о согласии константинопольского патриарха Варфоломея «предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине», глава МИД Украины сообщил, что собирается говорить об этом в Ватикане. Украинские дипломаты начали лоббировать в католических кругах инициативу своего президента, но в итоге вышло только хуже. Проблема в методах. Так, МИД Украины по итогам встречи Климкина с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что им Ватикан «выразил свою поддержку». Но тут же дала опровержение апостольская нунциатура в Киеве, официально сообщив, что в отношении процесса создания ЕППЦ «Святой престол не давал и не намерен где-либо давать никакой оценки». Аналогично поступила уже Кипрская православная церковь, когда украинские дипломаты неверно передали слова архиепископа Кипрского Хризостома II о церковном вопросе на Украине.

То, что могло видеться первоначально, как триумф Порошенко, и могло снискать ему лавры «отца» признанной украинской автокефалии, стало обрастать скандалами и — хуже того — раскачивать внутриполитическую обстановку на Украине. Более того, изначальный союзник президента, патриарх Варфоломей довольно быстро показал, что у него есть свой план и собственная игра, «благодаря» чему Киев стал утрачивать контроль за процессом, который начал переходить ко внешним силам. Уже в июне Фанар вопрос предоставления автокефалии заменил на проблему «уврачевания раскола», обозначив свои претензии на то, чтобы единолично решать проблемы разделенного украинского православия. Причем, Константинопольский патриархат сделал это в два приема. Вначале он пошел на отмену акта 1686 года о передаче Киевской митрополии в ведение Московского патриархата. А после было заявлено, что «один только архиепископ Константинополя имеет привилегию судить и разрешать конфликты епископов, духовенства и митрополитов других патриархатов». Так «горячая картошка» была переброшена уже на территорию многих православных Церквей, что вызвало резкую реакцию в частности Сербской и Польской православных церквей.

Наконец, украинский церковный вопрос попал в поле зрения Вашингтона, который ведет партию против Ирана, что заставляет вибрировать окружающее пространство вплоть до Украины. В начале осени Киев посетил в рамках своего турне посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк. 11 сентября он встретился с Порошенко. Как сообщалось на сайте украинского президента, «посол Браунбэк заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь». Практически в те же дни помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл в Тбилиси намекнул на проблемы в будущем у Русской православной церкви и, возможно, у Грузинской православной церкви, что аналитики стали связывать с событиями, происходящими на Украине, вокруг которой сложился концерт соседних и отдаленных держав, увидевших возможность решить собственные задачи друг с другом под предлогом заинтересованности в судьбах украинского православия.

В итоге Киев оказался в ситуации, когда вроде бы разнонаправленные векторы внешних игроков уравновешивают друг друга и не дают разорвать Украину. Однако эта «стабильность» носит крайне неустойчивый характер и может рухнуть в любой момент. Импульс при этом может быть дан с самой Украины, если светские власти продолжат давить на епископат и верующих прежде всего УПЦ МП, которые проявили мужество и оказали мощное сопротивление Киеву, его политической администрации и спецслужбам. Трудно сказать, как долго продержится нынешний статус-кво. Как известно из украинской истории, окончательные решения в этих вопросах принимались в исключительных геополитических обстоятельствах, о чем могут особенно хорошо рассказать украинские униаты.