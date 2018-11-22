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В Крыму работают около 1 млн граждан Украины – сенатор Климов

Политика

Правление Петра Порошенко обернулось для его сограждан экономическим провалом

Москва, 22 ноября 2018, 17:42 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко надеется задобрить электорат разговорами про вступление в ЕС и НАТО, так как ничего другого больше нет, полагает член Совета Федерации РФ Андрей Климов. Об этом он заявил 22 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Петра Порошенко, призвавшего Верховную раду поддержать курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

«Другого больше ничего нет, — сказал Порошенко. — В социальной сфере ничего нет — люди мёрзнут. Дефицит бюджета возрастает. Что касается национального долга, то он скоро будет равен ВВП. Основные притоки капитала у них идут из России, как это ни странно. По-прежнему. Идет поток валюты от нас, потому что у нас работают несколько миллионов человек. Под миллион работают только в Крыму, на якобы кем-то оккупированной территории. И там же предпочитают отдыхать сотни тысяч украинцев».

Напомним, как стало известно ранее, Порошенко призвал Верховную раду безотлагательно проголосовать за законопроект, которым закрепится в конституции курс государства на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

«Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — написал украинский президент Порошенко на своей странице в Twitter.

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Политическая жизнь Украины
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