Чем вам дороги интервенты и Гражданская война? Обращение к властям Башкирии

Уфа, , 17:13 — REGNUM Врио Главы Республики Башкортостан Хабирову Радию Фаритовичу

Председателю Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Толкачеву Константину Борисовичу

Главе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мустафину Ульфату Мансуровичу

от Башкортостанского отделения международного общественного движения «Суть времени»

Обращение

13 ноября 2018 года в чешском издании Aktualne. cz была опубликована фотогалерея с комментариями о том, как военные представители Чешской республики пытаются договориться об установке памятников или памятных знаков чешским легионерам (белочехам) на территории Российской Федерации: в Бугульме, на станции Липяги, в Миассе, Самаре, Уфе.

Оказывается, власти либо города Уфы, либо республики одобрили установку памятной доски белочехам на стене нового здания железнодорожного вокзала, о чем сообщает представитель чешского министерства обороны Павел Филипек. Он утверждает, что в «результате сложных переговоров достигнут компромисс в виде памятной доски на вокзале». Том самом вокзале, «через который 100 лет назад проходили эшелоны с чехословаками».

Напоминаем, что для уфимцев это событие не рядовое, поскольку деяния белочехов оставили кровавый след в истории Уфы.

5 июля 1918 года они заняли город и развязали массовый террор. Аресты, пытки и убийства сопровождались изощренной жестокостью. Городская тюрьма быстро переполнилась, и белочешским интервентам пришлось организовать концлагерь почти в центре города. В бараки бывшего 103-го запасного полка, на месте которого позже был стадион «Труд», а сейчас построен спорткомплекс «Уфа-Арена», были брошены около двух тысяч человек.

А позже, когда Красная Армия подходила к городу, белочехи снарядили «поезда смерти», в которые, пытаясь замести следы своих преступлений, они спешно грузили узников тюрьмы и концлагеря для переправки в Сибирь. Эти поезда отходили от того же вокзала, где теперь кто-то запланировал увековечить память убийц.

Количество уфимцев, ставших жертвами белочешского террора, неизвестно до сих пор.

Любопытно, что никакой информации о достигнутой с чешской стороной договоренности ни в республиканских, ни в федеральных СМИ нет.

Хотим напомнить, что жители республики не слышали о подобных намерениях и не участвовали в обсуждениях. Власти города или республики не проводили общественных слушаний, этот вопрос не выносился на голосование.

Башкортостанское отделение международного общественного движения «Суть времени» просит дать разъяснения по поводу столь вопиющего проявления исторической слепоты и беспамятства и дать правовую оценку самоуправству чиновников, кулуарно принявших это решение.

Уверены, что оно будет пересмотрено, и установка доски будет отменена.

Ввиду общественной важности вопроса просим дать публичный ответ по существу.