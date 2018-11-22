Вооруженные силы России включены в тройку мировых лидеров

Москва, , 16:57 — REGNUM В рейтинге самых сильных армий мира 2018 года, составленном сотрудниками международной организации Global Firepower, Вооруженные силы России заняли второе место, сообщается 22 ноября на официальном интернет-портале этой организации.

Составители утверждают, что в своей работе учли 55 критериев.

Среди них — ядерное оружие и военно-морской флот, разнообразие вооружения, материально-техническая и научная база, природные ресурсы страны.

Были проанализированы вооруженные силы 136 государств, в итоге первое место было отдано США, в вооруженных силах которых служит свыше двух млн человек, числится 13 тыс. самолетов и около шести тыс. танков. При этом военный бюджет США составляет $647 млрд.

Российские вооруженные силы с бюджетом, который в 13 раз скромнее ($47 млрд), имеют четыре тысячи самолетов, более 20 тыс. танков и насчитывают 3,5 млн военнослужащих.

Китайский военный бюджет размером в $151 млрд позволяет НОАК располагать 2,7 млн солдат и офицеров, тремя тыс. самолетов и 7,7 тыс. танков.

Кроме тройки лидеров, в первую десятку сильнейших армий мира попали Франция, Британия, Германия, Турция, Индия, Южная Корея и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил приоритетными задачами развития армии и флота РФ боевую учебу и оснащение современной военной техникой.

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