Эмоциональное и ошибочное решение: Шуфрич об исключении Юрия Бойко из «ОБ»

Киев, , 16:21 — REGNUM Народный депутат Украины, член партии «За жизнь» Нестор Шуфрич сегодня, 22 ноября, прокомметировал прессе решение т.н. «ахметовской» группы «Оппозиционного блока» исключить Юрия Бойко из своих рядов, назвав его «эмоциональным и ошибочным».

Напомним, что ранее сопредседатель политической партии «Оппозиционный блок» и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь», после чего платформа выдвинула Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины на выборы, которые состоятся в марте 2019 года. 20 ноября фракция «Оппозиционный блок» исключила из своего состава двух народных депутатов Украины — Юрия Бойко и Сергея Левочкина.Как заявил прессе Шуфрич, на переговорах по объединению оппозиции говорилось о том, что к платформе присоединится и вторая группа «Оппоблока», однако Борис Колесников и Вадим Новинский не приняли такого решения.

«Переговоры шли примерно полгода. Они завершились тем, что партии, которые входят в группу Бойко (партии-составляющие «Оппоблока» — Ред.), станут членами «Оппозиционной платформы — За жизнь», и мы вместе будем поддерживать Бойко в качестве единого кандидата, а потом пойдем на парламентские выборы. Все эти полгода мы говорили о том, что и вторая группа «Оппоблока» присоединится к объединению. Но представители Рината Ахметова — Борис Колесников, который является сопредседателем партии «Оппозиционный блок», и Вадим Новинский — не приняли такого решения, и все видели чем завершился этот переговорный процесс», — сказал Шуфрич.

Вопрос единого кандидата от платформы, утверждает парламентарий, должен был решиться накануне съезда, основываясь на том, у кого максимальный рейтинг.

«Бойко и Рабинович с самого начала имели наибольшую поддержку. Идея объединения двух родилась во второй половине октября, когда мы увидели, что наши коллеги затягивают переговорный процесс. Надо же понимать, что любое объединение, даже рейтинговых кандидатов, нужно еще успеть довести до сознания людей», — подчеркнул Шуфрич.

Он также добавил, что кроме Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, рассматривались и обсуждались другие кандидатуры.

«Называли также и Виктора Медведчука, но он с самого начала снял свою кандидатуру. Группа Ахметова предлагала своих кандидатов — в том числе, готова была поддержать отдельных мэров городов на юго-востоке», — сообщил народный депутат.

Решение об исключении Бойко и Левочкина из фракции Нестор Шуфрич считает эмоциональным и ошибочным.

«Я не верил, что эмоции, и даже какая-то обида, победят здравый смысл. Решение «ахметовской» группы «Оппозиционного блока» демонстрирует ее бессилие и обреченность. Считаю его эмоциональным и ошибочным», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM