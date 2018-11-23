Американский госдолг не будет расти вечно — каков он, близящийся финал?

Москва, , 07:47 — REGNUM Взрывной рост государственного долга США за последние 36 лет привел к чудовищной цифре в 21,7 трлн долларов, которые США должны остальному миру. Почему те страны, которые были основными держателями ценных бумаг США, так называемых трежериз, стали решительно от них избавляться — в том числе и Россия — пишет в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Похоже, что золото как издревле используемый материал для торговых транзакций скоро уже возвратит свои права в международной торговле. Во всяком случае, такой сценарий нельзя исключать, видя, как уходя от американской валюты, Пекин и Москва всё более наращивают свои запасы реального золота. Но почему именно теперь этот процесс идет столь интенсивно, сократив за 2018 год российские запасы американских облигаций с 96 млрд до 14,4 млрд долларов?

Всё дело в том, что история с наращиванием американского госдолга не может быть вечной, и конец ее очевиден уже для всех. Причем произойдет он скоро. Пытаясь выскочить из долговой воронки, Штаты относительно долгое время шли путем, предложенном так называемыми неоконами (неоконсерваторами), которые ратовали за выход через гиперинфляцию — значительное наращивание долларовой массы, при которой неизбежно было крушение благосостояния самой Америки.

Планомерно проводимый «кланом Клинтонов» курс на победу своих единомышленников через разрушение финансовой мощи США получил, в конце концов, отпор со стороны тех, кто привел к власти Дональда Трампа и сменил гиперинфляционный сценарий на дефляционный. США перестают «распыляться», эмитируя во все стороны бесконечные порции долларов, а занялись совершенно противоположным процессом — собиранием в тугой узел, возвращением производства на свою территорию и сбрасыванием с себя отягощающих обязательств. Что интересно, и на этом пути невозможно избавиться от нависшего дамокловым мечом американского госдолга, обрушение всё равно произойдет, но у американских патриотов остается шанс на то, что Америка когда-нибудь станет снова великой. Но какой бы сценарий не возобладал, тем, кто желает спокойствия и развития собственных экономик, следует бежать от покупки американских долговых обязательств.

Читайте статью До нуля: почему Россия избавилась от американского госдолга именно сегодня? и другие публикации Руслана Хубиева.