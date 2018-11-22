Базы США в регионе находятся в зоне поражения для иранских ракет

Тегеран, , 16:20 — REGNUM Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил 21 ноября, что американские военные базы и авианосцы вокруг Ирана являются легкими целями для высокоточных ракет, находящихся в распоряжении КСИР. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По мнению бригадного генерала, в зону поражения иранских ракет попадают все американские военные базы США в регионе. Далее он привел примеры. Радиус поражения захватывает авиабазу Эль-Удейд в Катаре и авиабазу Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Они обе расположены на удалении менее трехсот километров от Ирана.

База США в Афганистане Кандагар тоже досягаема. До нее от Ирана около четырехсот километров.

Генерал КСИР подчеркнул, что эти объекты будут уничтожены, если американцы поступят неправильно. Он также обратил внимание, что КСИР недавно получил на вооружение ракеты для борьбы с надводными целями с дальностью полета семьсот километров, таким образом, Иран перекрывает ракетами весь Оманский залив.

Гаджизаде, кроме этого, отметил, что авианосцы США в данном районе представляют для иранцев мишени для стрельбы.

Ранее Тегеран сделал заявление, что в случае введения экономических санкций со стороны США против иранской нефти может перекрыть Ормузский пролив. Иранские катера, в настоящее время, как правило, сопровождают все иностранные военные корабли, которые идут по Оманскому заливу и проходят Ормузский пролив.

Следует заметить, что Иран недавно захватил американский БПЛА. Речь идет о разведывательно-ударном беспилотнике MQ-9 Reaper («Жнец»). Отмечается, что «Жнец» сейчас находится в распоряжении иранских военных, и что БПЛА в полной сохранности. Других деталей по данной ситуации не сообщается.

Такие аппараты используются не только ВВС США, но Центральным разведывательным управлением. Данные БПЛА американцы довольно широко используют на Ближнем Востоке.