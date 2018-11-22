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В День благодарения Майк Пенс благодарит Бога за работу с Трампом

Политика

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Вашингтон, 22 ноября 2018, 16:18 — REGNUM  Государственная работа, которая выполняется рука об руку с президентом США Дональдом Трампом, это «достойная глубочайшей благодарности привилегия», считает вице-президент США Майк Пенс. В своем твиттере 22 ноября Пенс пишет:

«В этот День благодарения, Карен и я благодарим Бога за семью, друзей и привилегию служить народу вместе с президентом. И мы всегда благодарны нашим вооруженным силам, которые защищают свободу, и оперативным службам, которые защищают наши семьи каждый день. С Днем благодарения, Америка!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп сомневается в лояльности Пенса и готовит ему замену. Трамп назвал это фейком.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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