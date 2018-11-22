Новый состав Европарламента должен отразить интересы избирателей — Лавров

Москва, , 15:59 — REGNUM Новый состав Европарламента, который появится после выборов в мае 2019 г., должен отразить интересы избирателей европейских стран. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству «АДЖИ».

"Именно им (жителям стран ЕС) решать, в пользу каких политических сил отдавать свои голоса, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Мы (власти РФ) в эти процессы не вмешиваемся».

По его словам, Москва надеется, что новый состав Европарламента будет отражать стремление к подлинному добрососедству в «нашем общем европейском доме».

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