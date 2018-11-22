Четверг, 22 Ноября 2018 года
16:37:06 МСК

Новый состав Европарламента должен отразить интересы избирателей — Лавров

Политика

«Именно им (жителям стран ЕС) решать, в пользу каких политических сил отдавать свои голоса»

Москва, 22 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  Новый состав Европарламента, который появится после выборов в мае 2019 г., должен отразить интересы избирателей европейских стран. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству «АДЖИ».

"Именно им (жителям стран ЕС) решать, в пользу каких политических сил отдавать свои голоса, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Мы (власти РФ) в эти процессы не вмешиваемся».

По его словам, Москва надеется, что новый состав Европарламента будет отражать стремление к подлинному добрососедству в «нашем общем европейском доме».

Читайте также: Лавров призвал Италию активнее участвовать в восстановлении Сирии

А также: МИД РФ назвал страны, ответственные за подрыв ОЗХО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить