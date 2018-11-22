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Назарбаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан с официальным визитом

Политика

Встреча запланирована на 2019 год

Пекин, 22 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с официальным визитом в 2019 году. Соответствующее приглашение передал председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев на встрече с главой Китая, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы правительства Казахстана.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что под руководством Назарбаева Казахстан достиг больших успехов. Председатель КНР напомнил, что инициатива «Один пояс и один путь» была выдвинута в 2013 году на площадке «Назарбаев Университета».

Си Цзиньпин считает, что инициатива была выдвинута совместно с Казахстаном.

Напомним, 7 июня Нурсултан Назарбаев встретился с Си Цзиньпином в Пекине. По результатам встречи было подписано девять двусторонних документов.

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Политическая жизнь Казахстана
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