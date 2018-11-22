Путин призвал сокращать циклы производства ракет и боеприпасов

Анапа, Краснодарский край, , 15:56 — REGNUM Российской армии нужны не болванки, а умные и высокоточные боеприпасы. Также необходимо стремиться к сокращению технологических циклов производства ракет и боеприпасов, заявил на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК президент Владимир Путин.

Производимые боеприпасы должны не только повышать эффективность систем вооружений, но и заметно экономить финансовые средства, подчеркнул он. Госпрограмма развития ОПК позволила модернизировать предприятия, обновить производственную базу, сделать продукцию более сложной и высокотехнологичной.

Вместе с тем нужно сокращать технологические циклы производства ракет и боеприпасов. Также нужно рассчитать, сколько их понадобится для гарантированного выполнения армией и флотом задач по обеспечению безопасности страны. Помимо создания запасов, необходимо их правильно хранить и вовремя обновлять.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент провел итоговое совещание по оборонной тематике в Анапе, где построен инновационный технополис «Эра». В частности, там главе государства представили научные разработки в области медицины.

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