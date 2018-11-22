Четверг, 22 Ноября 2018 года
16:37:18 МСК

Путин призвал сокращать циклы производства ракет и боеприпасов

Политика

Также их необходимо правильно хранить и вовремя обновлять

Анапа, Краснодарский край, 22 ноября 2018, 15:56 — REGNUM  Российской армии нужны не болванки, а умные и высокоточные боеприпасы. Также необходимо стремиться к сокращению технологических циклов производства ракет и боеприпасов, заявил на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК президент Владимир Путин.

Производимые боеприпасы должны не только повышать эффективность систем вооружений, но и заметно экономить финансовые средства, подчеркнул он. Госпрограмма развития ОПК позволила модернизировать предприятия, обновить производственную базу, сделать продукцию более сложной и высокотехнологичной.

Вместе с тем нужно сокращать технологические циклы производства ракет и боеприпасов. Также нужно рассчитать, сколько их понадобится для гарантированного выполнения армией и флотом задач по обеспечению безопасности страны. Помимо создания запасов, необходимо их правильно хранить и вовремя обновлять.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент провел итоговое совещание по оборонной тематике в Анапе, где построен инновационный технополис «Эра». В частности, там главе государства представили научные разработки в области медицины.

Читайте также: В технополисе «Эра» Путин ознакомился с разработками в области медицины

Читайте также: В НАТО выбрали название для российской ракеты «Буревестник»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить