Stratfor готовит Закавказье к сложным переменам

Станислав Тарасов, , 15:52 — REGNUM

Stratfor, который именуют еще и как «теневое ЦРУ», опубликовал ежегодный скользящий прогноз развития событий в разных регионах мира на 2019 год. Сразу отметим, что прогнозы этой «конторы», которую основал Джордж Фридман, сбываются далеко не всегда. Например, в прогнозе на 2015—2020 годы указывалось, что «в России начнется процесс формального и неформального раздробления и на юге она утратит способность контролировать Северный Кавказ, в Средней Азии начнется дестабилизация». Что «ситуация в Иране перейдет под внешний контроль и он перестанет быть крупным игроком в регионе». Что «Турция вступит в вооруженный конфликт с Ираном и будет балансировать на грани войны с Россией», а «Китай перестанет быть двигателем глобального роста, и эта роль перейдет к группе разрозненных стран, которые будут определяться термином «16 посткитайских стран»: большая часть Юго-Восточной Азии, Восточная Африка и части Латинской Америки, и основным претендентом на господство в Восточной Азии остается Япония». И тому подобное.

До 2020 года, срока, обозначенного Stratfor, осталось всего два года. Читателю судить, насколько точны высказанные американскими аналитиками предсказания. «Мы прогнозируем не всё, — уточняет это агентство. — Мы сосредотачиваем внимание на важных тенденциях и трендах, возникающих в мире». С этой точки зрения вызывает определенный интерес явно неслучайная направленность интеллектуальных усилий на ту или иную международную проблему. В этом смысле прогноз на 2019 год имеет ряд отличительных особенностей, так как обозначает новые поведенческие паттерны и потребности США. Основное внимание уделено американо-российским взаимоотношениям, которые квалифицируются только как «противостояние от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии». Указывается, что в будущем году Вашингтон намерен «усилить давление на Россию, укреплять связи со странами, расположенными вдоль бывшей советской периферии, развивать связи в сфере безопасности с прозападными государствами в граничащих с Россией районах через продажу оружия и проведение военных учений, предлагать экономические стимулы и гарантии безопасности странам, которые более прочно находятся на орбите Москвы, чтобы попытаться преодолеть их зависимость от России». Каждая из обозначенных проблем заслуживает специального анализа. Мы же сейчас сосредоточим внимание на оценках и прогнозах Stratfor в отношении Закавказья. Хотя бы потому, что оно в прогнозе выделено в специальную небольшую главу.

«На Кавказе (Закавказье — С.Т.) Вашингтон сосредоточит внимание на укреплении связей с правительством Армении. Армения традиционно была одним из самых близких и лояльных союзников России — членом возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза и военного блока Организации Договора о коллективной безопасности — но в последние месяцы после прихода к власти оппозиционного лидера Никола Пашиняна в ходе апрельской бархатной революции между Арменией и Россией возникла политическая напряженность, — пишут авторы. — Соединенные Штаты надеются использовать эту напряженность для вбивания клина между Арменией и Россией, что они уже пытались сделать. Хотя Армения в конечном счете вряд ли откажется от стратегического сближения с Россией, политические трения между ними могут дать Соединенным Штатам возможность отколоть ключевого союзника на периферии Москвы. Главный противник Армении, Азербайджан, также привлечет внимание США, особенно когда речь идет о давлении на Иран. Отношения Азербайджана со своим южным соседом будут напряженными, так как правительство стремится сохранить внешнеполитический баланс путем переключения на участие в стратегии США по сдерживанию Тегерана. Действительно, Азербайджан прекратил закупки природного газа у Ирана еще до вступления в силу санкций США против Исламской Республики 5 ноября, и это, вероятно, приведет к дальнейшему снижению экономических связей с Тегераном в предстоящем году. В то же время Соединенные Штаты также увеличат поддержку в сфере безопасности и будут проводить больше военных учений с Грузией, единственной страной в регионе, которая активно осуществляет политику интеграции с Европейским союзом и НАТО».

Первое, что бросается в глаза. Если в прогнозе Stratfor на 2018 год в отношении Закавказья возможная смена акцентов их внешней политики связывалась с итогами выборов в этих странах, делался вывод о том, что «Азербайджан и Грузия продолжат свои попытки сближения с Турцией в сфере энергетики и обороны, а Армения будет укреплять свое военное партнерство с Россией и экономические связи с Ираном», то теперь в качестве фона обозначается иранский фактор. Но только в отношении Азербайджана. Аналитики Stratfor уверены в том, что Баку присоединится к санкциям против Тегерана, который является его близким соседом и важным партнером во многих сферах. В этой связи азербайджанские эксперты всесторонне изучают американские санкции против Ирана и их возможные последствия. Настойчивость США в реализации своих целей как на иранском направлении, так и в регионе Ближнего Востока в целом становится тестом для Азербайджана по части его участия в альянсах с Турцией, Россией и Ираном. Тем более что Вашингтон не скрывает, что намерен всё больше и больше загонять в сферу своих интересов Баку — в ситуацию, когда тому придется рано или поздно выбирать, что делать дальше: либо идти на обострение с США, либо сохранить взаимодействие с Ираном.

Усиление военного присутствия США в Грузии ставит под их контроль проходящие через территорию этой страны азербайджанские энергетические коммуникации. Что касается Армении, то США вряд ли удастся сбить стратегическую ориентацию Еревана на Москву, хотя они не скрывают желания вбивать клинья между Россией и Арменией. При этом нельзя исключать, что США станут разыгрывать и карту нагорно-карабахского конфликта. Конечно, к этим и другим прогнозам Stratfor следует относиться осторожно. Можно оценивать их и как целенаправленный информационный вброс, призванный прощупать возможные ответные меры Москвы в выстраивании закавказской политики в новых меняющихся геополитических условиях. Но фактом является то, что напряженность заметно возрастает, а приграничные государства потенциально становятся важным театром конкурентной борьбы между США и Россией.