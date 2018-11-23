Новый польский протест против «Северного потока — 2»: старые аргументы

Варшава, , 06:37 — REGNUM Завершение строительства «Северного потока — 2» запланировано на конец 2019 года. Срок всё ближе, и, вероятно, в связи с этим возрастает активность тех, кто пытался его остановить. Почему председатель совета министра Польши Матеуш Моравецкий вновь высказал, казалось бы, безнадежно устаревшие аргументы против СП-2, и какова перспектива Польши во внешней политике, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Позиционируя свою страну как «очень проамериканскую и очень проевропейскую», Моравецкий на конференции в Гамбурге попытался представить дело так, будто не существует никаких противоречий между Европой и США, во всём виноваты Китай и Россия, а любой, даже чисто экономический проект может обернуться страшными политическими последствиями. Моравецкий даже заявил, что завершение СП-2 развяжет российскому президенту руки для марша на Киев.

Характерно, что целью высказывания Моравецкого являлось, скорее всего, прощупывание политической ситуации в Германии. Этот вопрос для Польши становится ключевым, ведь после отказа Ангелы Меркель от выдвижения своей кандидатуры в качестве председателя ХДС остро встает вопрос о ее преемнике. Как новый германский лидер будет относиться к создавшейся в Европе ситуации, особенно в Европе Восточной, где следующий год может стать годом окончательного обрушения Украины? Польше необходимо срочно восстанавливать диалог с Москвой. Почему?

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