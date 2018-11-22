В Грузии оправданы четверо осужденных при Саакашвили «российских шпионов»

Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Четверо фотографов, осужденных при президенте Грузии Михаиле Саакашвили за шпионаж в пользу России, полностью оправданы Тбилисским апелляционным судом. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба Главной прокуратуры Грузии.

Отмечается, что в ходе нового расследования дела были установлены факты существенного нарушения прав осужденный ранее Георгия Абдаладзе, Ираклия Геденидзе, Натии Геденидзе и Зураба Курцикидзе.

В частности, установлено, что указанные лица оговорили себя, признав обвинения под давлением следствия. Следует отметить, что фотокорреспонденты были задержаны 7 июля 2011 года, затем дали признательные показания и получили условные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование дела фоторепортеров началось вскоре после победы на выборах 1 октября 2012 года коалиции «Грузинская мечта» и продолжалось долгих 6 лет, пока сегодня, 22 ноября, Тбилисский апелляционный суд не объявил свое решение.

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