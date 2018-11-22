США пытаются предотвратить новую военную операцию Турции в Сирии

Дамаск, , 15:46 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил 21 ноября об организации американскими военными нескольких наблюдательных пунктов на севере Сирии вблизи турецкой границы. Задача данных пунктов — делиться с Турцией разведывательной информацией о передвижениях террористов в эту страну из соседней Сирии.

Для выполнения этой задачи министерство обороны США не будет направлять в Сирию дополнительные подразделения. Это будет решено с использованием сил и средств, уже размещенных в данной стране.

Джеймс Мэттис также подчеркнул, что США тесно взаимодействуют с Турцией, как по линии министерства обороны, так и по линии госдепартамента.

Ранее в интернете была опубликована карта, на которой вся граница с Турцией с сирийской стороны была обозначена как зона, занятая турецкими войсками. Имеет ли эта карта прямое отношение к запланированной турецкой военной операции против курдских вооруженных отрядов Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, трудно сказать.

Однако планы Анкары совершенно очевидны. Турция как минимум собиралась создать буферную зону вдоль всей границы с Сирией за счет сирийской территории, чтобы предотвратить проникновение курдских отрядов на свою территорию.

Теперь получается, что американцы в ряде мест расставили туркам «красные флажки» вдоль сирийско-турецкой границы.