Правительство Йемена призывает ООН осудить преступления хуситов

Сана, , 16:25 — REGNUM Правительство Йемена призвало ООН осудить преступления, которые совершили хуситы, военизированные группировки шиитов-зейдитов, за три года войны в стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, данная просьба поступила после прибытия Специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса с целью начать переговорный процесс между воюющими сторонами, который должен увенчаться мирными переговорами в Швеции в конце 2018 года.

Официальное правительство потребовало осудить преступления хуситов, которые они совершили за время войны, включая нарушение принципов международного права.

Члены правительства Йемена направили письмо послу КНР, так как Китай сейчас председательствует в Совете безопасности, в котором содержалась информация о недавно вспыхнувших боях в районе города Ходейда. Правительство Йемена также потребовало от хуситов остановить акты насилия на подконтрольных территориях.