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Министр обороны США: Переговоры по Йемену пройдут в Швеции в начале декабря

Политика

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что мирные переговоры между хуситами и официальным правительством Йемена пройдут в начале декабря 2018 года в Швеции

Министр обороны США: Переговоры по Йемену пройдут в Швеции в начале декабря
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 22 ноября 2018, 21:42 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что мирные переговоры между хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов и официальным правительством Йемена пройдут в начале декабря 2018 года в Швеции. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, западные государства настаивают на прекращении боевых действий в стране, в которой уже три года непрерывно идет война.

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил во время обращения к Совету Безопасности о «решимости сесть за стол переговоров в Швеции, которую проявили стороны».

Прошлая попытка провести мирные переговоры в сентябре 2018 года не увенчалась успехом, так как делегация хуситов так и не прибыла в Женеву.

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Зарубежная хроника
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