Глава правительства Испании летит с официальным визитом на Кубу

Мадрид, , 15:49 — REGNUM 22 ноября глава правительства Испании Педро Санчес отправляется с официальным визитом на Кубу. Это первый визит испанского премьер-министра в Гавану за последние 32 года, сообщает агентство Prensa Latina.

Санчеса будут сопровождать министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель и министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, а также делегация представителей различных сфер бизнеса.

«Что мы собираемся сделать с помощью этого визита — это нормализовать те отношения, которые мы традиционно имели во многих секторах», — сказал Педро Санчес до поездки. Он подчеркнул, что визит должен помочь «перевернуть страницу» так называемой общей европейской позиции по отношению к Кубе.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о визите премьер-министра Испании в Гавану был поднял в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года. За время своего пребывания в должности главы правительства с июня Педро Санчес успел совершить поездку по четырем странам Латинской Америки: он посетил Чили, Боливию, Колумбию и Коста-Рику.

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