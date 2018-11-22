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Представитель ООН по Йемену прибыл в Сану, чтобы начать мирные переговоры

Политика

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Йемену прибыл в столицу страны, чтобы инициировать мирные переговоры между хуситами и правительством

Сана, 22 ноября 2018, 18:33 — REGNUM  Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс прибыл в столицу страны, чтобы сдвинуть переговорный процесс между хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов и официальным правительством с мертвой точки.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, это уже не первая попытка представителя ООН инициировать мирные переговоры: так, например, в сентябре 2018 года Гриффитс уже пытался посадить стороны за стол переговоров, но его усилия оказались тщетны.

Ранее специальный посланник заявил, что 16 ноября хуситы, поддерживаемые Ираном, и правительство, которому оказывает поддержку арабская коалиция, выразили свою готовность начать мирные переговоры, которые запланированы на конец 2018 года в Швеции. Целью переговоров станет достижение договоренности относительно будущего устройства Йемена во время работы временного правительства.

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Зарубежная хроника
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