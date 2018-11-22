Губернатор индийского штата Джамму и Кашмир распустил заксобрание

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 16:56 — REGNUM 21 ноября губернатор индийского штата Джамму и Кашмир Сатья Пал Малик принял решение о роспуске законодательного собрания штата. По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», упомянутое решение было принято спустя полчаса после того, как местные политические партии достигли согласия по поводу формирования коалиционного правительства.

Губернаторское правление было введено в Джамму и Кашмире 19 июня 2018 года. Коалиционное правительство штата во главе с местной «Народной демократической партией» (НДП) было вынуждено уйти в отставку после того, как правящая в стране «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) отказала НДП в поддержке. С тех пор основные политические силы в штате пытались выработать компромиссное решение и сформировать новое коалиционное правительство.

21 ноября бывшая главный министр штата Джамму и Кашмир и лидер «Народной демократической партии» Махбуба Муфти сообщила, что НДП и партия «Национальная конференция» (НК) договорились о формировании коалиционного правительства меньшинства. Сообщается, что внешнюю поддержку коалиции согласился обеспечить «Индийский национальный конгресс» (ИНК) — главный политический соперник правящей БДП.

Несмотря на прогресс в переговорах о формировании правительства, губернатор штата Сатья Пал Малик принял решение о роспуске местного законодательного собрания. Джамму и Кашмир продолжит находиться под прямым губернаторским правлением до 18 декабря 2018 года.