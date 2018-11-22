В сирийском Идлибе ликвидирован полевой командир террористов

Дамаск, , 15:40 — REGNUM На северо-западе Сирии возобновились операции по ликвидации высокопоставленных командиров джихадистов. Об этом в социальных сетях пишут активисты сирийской оппозиции. Активизация подобных мероприятий проходит на фоне ожидающегося наступления Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб.

В ночь с 20 на 21 ноября был убит высокопоставленный полевой командир группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это Абу Абдель-Сами.

Он был уничтожен в ходе проведения неизвестными лицами налета на его виллу, которая находится недалеко от города Кафр-Набл на юго-востоке Идлиба. Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за эту акцию. Активисты оппозиции считают, что данную операцию провели силы спецопераций сирийской армии.

Следует заметить, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к радикальным группировкам. Она контролирует значительную часть сирийской провинции Идлиб. Джихадисты отказались выходить из обозначенной демилитаризованной зоны, укрепляют позиции, постоянно нарушают режим деэскалации.