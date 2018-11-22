Лавров призвал Италию активнее участвовать в восстановлении Сирии

Москва, , 15:39 — REGNUM Италия и другие западные страны без предварительных условий могли бы активнее участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству «АДЖИ».

"Это весьма актуально и важно для Италии, столкнувшейся с наплывом мигрантов, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Призываем Рим, других западных партнеров активнее… подключаться к процессу».

Лавров напомнил, что в Сирии, где «удалось сокрушить террористов», постепенно налаживается мирная жизнь и создаются условия для возвращения беженцев.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 ноября глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил журналистам, что очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 28−29 ноября.

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