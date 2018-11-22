Четверг, 22 Ноября 2018 года
16:38:09 МСК

Экс-премьер Италии Маттео Ренци может создать новую партию

Политика

Гипотетическая новая партия могла бы рассчитывать на 12% голосов

Рим, 22 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Гипотетическая новая партия экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци могла бы получить на ближайших выборах 12% голосов, сообщает Il Giornale в четверг, 22 ноября, со ссылкой на опрос Emg.

Ренци всерьез рассматривает возможность выхода из Демократической партии и создания собственной структуры, отмечают обозреватели издания.

В последние месяцы бывшая правящая Демократическая партия находится в серьезном кризисе: сначала она проиграла выборы, набрав менее 20% голосов, потом продолжила терять поддержку избирателей, поскольку предметом партийных обсуждений все последние месяцы является избрание нового председателя из многочисленных потенциальных лидеров.

Вариант расформирования Демократической партии рассматривается всерьез, отмечают итальянские эксперты. Вместо нее может появиться одна или несколько партий, привязанных к тому или иному лидеру. 12% голосов обеспечили бы Маттео Ренци третье место на выборах вслед за правящими «Лигой» (около 31%) и «Движением 5 звезд» (около 27%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить