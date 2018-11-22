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Евросоюз обнародовал план по развитию связей с Индией

Политика

Европейский союз рассчитывает не только расширить торговое сотрудничество с Индией, но и углубить взаимодействие в сфере обороны и безопасности

Нью-Дели, 22 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  21 ноября Европейский парламент обнародовал дорожную карту по развитию отношений с Индией. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Известно, что план по расширению сотрудничества между ЕС и Индией рассчитан на 10−15 лет и предусматривает меры по углублению взаимодействия между сторонами в сферах торговли и инвестиций, обороны и безопасности, инноваций и противодействия новым вызовам и угрозам. Евросоюз также выступил с предложением провести совместные военно-морские учения в Индийском океане.

Официальный представитель Европейского союза в Республике Индии Томаш Козловский подчеркнул, что Европейский союз считает углубление сотрудничества с Индией одним из приоритетных направлений внешнеполитической повестки интеграционного объединения. Ранее в 2004 году Евросоюз и Индия подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. В настоящее время стороны также ведут переговоры по созданию зоны свободной торговли.

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Зарубежная хроника
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