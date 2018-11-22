СМИ: Эрдоган не встретится в Буэнос-Айресе с главой Саудовской Аравии

Анкара, , 15:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на саммите «Двадцатки» в Аргентине, сообщает турецкий телеканал A Haber.

Сообщение репортера телеканала идет вразрез со сделанным ранее заявлением пресс-секретаря президента страны Ибрагима Калына, по словам которого, встреча возможна.

Напомним, обострение в отношениях Анкары и Эр-Рияда произошло из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в начале октября.