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СМИ: Эрдоган не встретится в Буэнос-Айресе с главой Саудовской Аравии

Политика

Несмотря на заявление официального представителя президента республики

Анкара, 22 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на саммите «Двадцатки» в Аргентине, сообщает турецкий телеканал A Haber.

Сообщение репортера телеканала идет вразрез со сделанным ранее заявлением пресс-секретаря президента страны Ибрагима Калына, по словам которого, встреча возможна.

Напомним, обострение в отношениях Анкары и Эр-Рияда произошло из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в начале октября.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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