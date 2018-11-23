Человечество топчется возле выхода из цивилизационного тупика

Москва, , 04:15 — REGNUM Разрушив традиционные связи и смыслы, эпоха Модерна отправила человека в погоню за несбыточной целью. Стоит ли прогресс, если его понимать как «дайте мне всего и побольше», того, чтобы к нему стремиться, и чем заменить исчерпавший себя цивилизационный подход, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Имея за спиной тяжелый кризисы европейского человечества, эпидемии и войны, религиозные распри и феодальную раздробленность, Модерн взял своей целью сказать «нет» всем этим «пережиткам темного прошлого». Казалось, что предприимчивые буржуа, соревнуясь друг с другом в ловкости и умении организовать торговлю и производство, быстро приведут мир к изобилию. Быстро, конечно, по историческим меркам: на создание «золотого миллиарда» потребовалось не менее трех сотен лет.

Результат, с которым человечество подошло к дню сегодняшнему, весьма сомнителен с точки зрения качества — первенствующий миллиард благоденствует за счет всего остального населения Земли, да и благоденствие его все больше напоминает затянувшийся невроз. Воронка потребительства, диктующая необходимость все больше все более новых вещей, дошла до окончательной степени безумия, а превращение людей не более, чем в ресурс для борьбы за сырье, энергию и финансы, ставит человечество на грань очередной мировой войны. Которая может стать последней.

Единственный выход, дающий надежду на изменение ситуации к лучшему, это резкая смена парадигмы, ставящая во главу угла не модернистское Количество, а преодолевающее его сверхмодернистское Качество — качество жизни, выражающееся в свободном времени, отведенном для творческой и конструктивной деятельности всех членов общества. И чем скорее большинство согласится с этим, тем менее болезненным будет этот исторический переход.

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