Пакистан готов урегулировать споры с Индией из-за вод Инда

Исламабад, , 16:36 — REGNUM 21 ноября в ходе пресс-конференции министр водных ресурсов Пакистана Файсал Вавда заявил, что готов разрешить споры с Индией на основе Договора о водах Инда. По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, Файсал Вавда сообщил журналистам, что готов к переговорам с Индией, но «никогда не пойдет на компромисс в ущерб правам страны на воду, ее суверенитету и достоинству».

Вопрос журналистов относился к проблеме вод реки Инд и строительства Индией плотин на реках Джелам и Ченаб. Ранее индийская сторона временно отказала пакистанским инспекторам в проверке гидротехнических сооружений, как это предусматривает Договор о водах Инда 1960 года. Файсал Вавда заявил, что воздержится от комментариев по этой проблеме, так как они могут усложнить ситуацию в непростых отношениях двух стран.

Ранее, в сентябре 2018 года, Пакистан обратился к Всемирному банку как организатору подписания Договора 1960 года за процедурой арбитража. По мнению Пакистана, строительство индийских плотин в бассейне реки Инд серьезно угрожает его национальной безопасности.