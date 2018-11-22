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Пакистан готов урегулировать споры с Индией из-за вод Инда

Политика

Министр водных ресурсов Пакистана Файсал Вавда заявил о готовности разрешить все водные споры с Индией на основе Договора о водах Инда

Исламабад, 22 ноября 2018, 16:36 — REGNUM  21 ноября в ходе пресс-конференции министр водных ресурсов Пакистана Файсал Вавда заявил, что готов разрешить споры с Индией на основе Договора о водах Инда. По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, Файсал Вавда сообщил журналистам, что готов к переговорам с Индией, но «никогда не пойдет на компромисс в ущерб правам страны на воду, ее суверенитету и достоинству».

Вопрос журналистов относился к проблеме вод реки Инд и строительства Индией плотин на реках Джелам и Ченаб. Ранее индийская сторона временно отказала пакистанским инспекторам в проверке гидротехнических сооружений, как это предусматривает Договор о водах Инда 1960 года. Файсал Вавда заявил, что воздержится от комментариев по этой проблеме, так как они могут усложнить ситуацию в непростых отношениях двух стран.

Ранее, в сентябре 2018 года, Пакистан обратился к Всемирному банку как организатору подписания Договора 1960 года за процедурой арбитража. По мнению Пакистана, строительство индийских плотин в бассейне реки Инд серьезно угрожает его национальной безопасности.

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Зарубежная хроника
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