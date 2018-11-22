Пакистан и МВФ не смогли согласовать условия кредита

Исламабад, , 15:50 — REGNUM Группа специалистов Международного Валютного Фонда (МВФ) завершила продолжительные переговоры с правительством Пакистана и покинула Исламабад. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, повестка переговоров включала общие условия предоставления кредита и возможные реформы в Пакистане. По заявлению правительства Пакистана, «был достигнут значительный прогресс», в частности, в вопросе политики и структурных реформ. Кроме того, делегация МВФ обсудила с правительством фискальные и монетарные меры, расходы на поддержку малоимущих, государственное управление и развитие среды, благоприятной для бизнеса.

Итоги первого «действительного» раунда переговоров выглядят скромными: решение о предоставлении кредита не принято, конкретные условия не согласованы. По словам представителей МВФ, обеим сторонам предстоит продолжить диалог.

Правительство Пакистана обратилось к МВФ с просьбой предоставить кредит для борьбы с кризисом дефицита платежного баланса. Исламабад не отказался от своего намерения даже после обещания кредитов от Саудовской Аравии и КНР.