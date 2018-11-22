Посол США был вызван в МИД Пакистана после заявления Трампа

Исламабад, , 18:46 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Пакистана Техмина Джанджуна вызвала посла США (поверенный в делах) Пола Джонса в МИД Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Пакистанский МИД выразил протест посольству США из-за заявления Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News, в котором президент объяснил причины отказа от финансовой помощи Исламабаду. По словам Трампа, он принял решение не выделять 1,3 миллиарда долларов ежегодной помощи, так как «Пакистан ничего не делает» для США. Кроме того, американский президент обвинил Исламабад в предоставлении убежища лидеру международного терроризма Усаме Бин Ладену.

Официальный протест пакистанского МИДа направлен против «неуместных и необоснованных обвинений против Пакистана». Напомним, что в начале сентября 2018 года Пентагон отказался предоставить Пакистану финансовую помощь для борьбы с терроризмом в размере 300 миллионов долларов.