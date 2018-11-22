Сальвини предложил отменить тайное голосование в парламенте Италии

Рим, , 15:25 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини выступает за отмену тайного голосования в парламенте страны — с таким заявлением Сальвини выступил в эфире Rai1 в четверг, 22 ноября.

По словам вице-премьера, граждане страны, избравшие депутатов, имеют право знать, кто из них как голосует.

Сальвини добавил, что вопрос об отмене тайного голосования не будет рассматриваться в ближайшее время: вице-премьер отметил, что он «не Бэтмен» и не может решать одновременно все вопросы, но надеется, что до истечения пятилетнего срока полномочий действующего правительства этот вопрос будет решен.