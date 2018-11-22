Песков назвал дату итоговой пресс-конференции Путина

Москва, , 15:20 — REGNUM Проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, возможно, будет назначено на 20 декабря 2018 года. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Более конкретно Песков не назвал дату проведения итоговой пресс-конференции. «Не исключаю этого. Когда придет время, дату сообщим дополнительно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в 2018 году традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в декабре.

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