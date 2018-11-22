Вице-президент и премьер-министр Индии обратились к мусульманам страны

Нью-Дели, , 15:33 — REGNUM Вице-президент Индии Венканайа Найду и премьер-министр Нарендра Моди выступили с обращением к мусульманскому населению страны. Они поздравили индийскую мусульманскую общину с праздником Мавлид ан-Наби, который отмечается в честь дня рождения пророка Мухаммеда.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», вице-президент Индии в своем твиттере также написал, что пророк Мухаммад показал человечеству праведный путь сострадания и всеобщего братства.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал население страны помнить о благородном учении Пророка и о тех добродетелях, которые он проповедовал.

В своем твиттере он призвал мусульманское население молиться во имя воцарения гармонии, мира и чувства всеобщего братства как в самой Индии, так и за ее пределами.

В ходе празднования Мавлид ан-Наби верующие посещают мечети, где религиозные лидеры и богословы повествуют о различных сторонах жизни Пророка. Также в этот день среди мусульман принято жертвовать деньги на благотворительность.