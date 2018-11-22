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Сингапур и Индия выступили за свободу навигации в Южно-Китайском море

Политика

Индия и Сингапур подтвердили необходимость того, чтобы все страны поддерживали свободу судоходства в Южно-китайском море и полетов над ним в соответствии с нормами международного права

Хайдарабад, Индия, 22 ноября 2018, 16:09 — REGNUM  Индия и Сингапур подтвердили важность приверженности мирового сообщества принципу свободы судоходства в Южно-Китайском море и полетов над его водным пространством в соответствии с нормами международного права, а именно теми, которые содержатся в конвенции по морскому праву. Данное заявление стало ответом на ряд агрессивных действий Китая в регионе.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», данное заявление было сделано министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман во время встречи с министром обороны Сингапура Н Эн Хэнем в городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш (Хайдарабад). Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность разрешению споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права.

В результате встречи между двумя странами было заключено соглашение о расширении обмена разведывательной информацией, особенно в рамках обеспечения безопасности на море и борьбы с терроризмом. Также договор регламентирует расширение сотрудничества в области обеспечения безопасности подводных судов.

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Зарубежная хроника
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