Сингапур и Индия выступили за свободу навигации в Южно-Китайском море

Хайдарабад, Индия, , 16:09 — REGNUM Индия и Сингапур подтвердили важность приверженности мирового сообщества принципу свободы судоходства в Южно-Китайском море и полетов над его водным пространством в соответствии с нормами международного права, а именно теми, которые содержатся в конвенции по морскому праву. Данное заявление стало ответом на ряд агрессивных действий Китая в регионе.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», данное заявление было сделано министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман во время встречи с министром обороны Сингапура Н Эн Хэнем в городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш (Хайдарабад). Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность разрешению споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права.

В результате встречи между двумя странами было заключено соглашение о расширении обмена разведывательной информацией, особенно в рамках обеспечения безопасности на море и борьбы с терроризмом. Также договор регламентирует расширение сотрудничества в области обеспечения безопасности подводных судов.