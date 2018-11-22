Протурецкие боевики в Сирии создали подразделение спецназа

Дамаск, , 15:16 — REGNUM По информации активистов сирийской оппозиции, Фронт национального освобождения недавно сформировал подразделение специального назначения на севере Сирии. Фронт поддерживается Турцией и объединяет ряд подконтрольных ей группировок боевиков.

21 ноября боевики опубликовали в интернете видеоролик, в котором показана боевая подготовка недавно сформированного подразделения спецназа. Согласно видео, подразделение прошло обучение ведению боевых действий в городе, проведению рейдов в тылу противника, налетов и засад.

По мнению сирийских оппозиционеров, эти специальные силы будут развернуты на линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама и будут использоваться против Сирийской арабской армии и ее союзников.

ИА REGNUM недавно сообщало, что Россия достаточно конкретно поставила вопрос перед Турцией о выполнении взятых ей обязательств в Сочи по созданию Идлибской демилитаризованной зоны. Ситуация с нарушениями соглашения о деэскалации была названа «невыносимой». В случае отсутствия прогресса по отводу из буферной зоны радикальных боевиков сирийская армия при поддержке российских ВКС начнет военную операцию.