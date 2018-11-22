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Глава армии Индии посетит Вьетнам с официальным визитом

Политика

Глава армии Индии Бипин Рават посетит Вьетнам с четырехдневным официальным визитом с целью дальнейшего укрепления двусторонних отношений между странами

Нью-Дели, 22 ноября 2018, 22:31 — REGNUM  В виду поступательного углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между Индией и Вьетнамом глава армии Индии Бипин Равват вслед за президентом Индии Рам Натхом Ковиндом посетит Ханой с четырехдневным официальным визитом. В ходе своей поездки, которая состоится с 22 ноября по 25 ноября 2018 года, Бипин Равват встретится с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем и заместителем начальника генерального штаба генерал-лейтенантом Пхам Хом Хуонгом. Глава армии Индии также посетит различные военные объекты и учреждения.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Вьетнам в сентябре 2016 года, отношения между двумя странами были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Оборонное сотрудничество между двумя странами в течение последних нескольких лет продолжало углубляться во всех аспектах оборонной сферы, включая программы обмена и помощь в обучении военнослужащих.

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Зарубежная хроника
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