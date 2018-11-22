Глава армии Индии посетит Вьетнам с официальным визитом

Нью-Дели, , 22:31 — REGNUM В виду поступательного углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между Индией и Вьетнамом глава армии Индии Бипин Равват вслед за президентом Индии Рам Натхом Ковиндом посетит Ханой с четырехдневным официальным визитом. В ходе своей поездки, которая состоится с 22 ноября по 25 ноября 2018 года, Бипин Равват встретится с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем и заместителем начальника генерального штаба генерал-лейтенантом Пхам Хом Хуонгом. Глава армии Индии также посетит различные военные объекты и учреждения.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Вьетнам в сентябре 2016 года, отношения между двумя странами были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Оборонное сотрудничество между двумя странами в течение последних нескольких лет продолжало углубляться во всех аспектах оборонной сферы, включая программы обмена и помощь в обучении военнослужащих.