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Минсельхоз Индии: из-за демонетизации пострадали миллионы фермеров

Политика

Министерство сельского хозяйства Индии выпустило доклад для постоянного парламентского комитета по финансовым вопросам, в котором утверждается, что фермеры страны сильно пострадали от демонетизации

Минсельхоз Индии: из-за демонетизации пострадали миллионы фермеров
Devanath
Индия

Нью-Дели, 22 ноября 2018, 22:47 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Индии выпустило доклад, предназначенный для постоянного парламентского комитета по финансовым вопросам. В документе говорится, что из-за демонетизации миллионы фермеров в Индии не смогли купить семена и удобрения для зимних посадок.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», официальное признание негативного влияния демонетизации произошло 20 ноября 2018 года, когда премьер-министр Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Джхабуа в штате Мадхья-Прадеш (Бхопал), заявил, что использовал «горькое лекарство» в виде демонетизации, чтобы вернуть деньги в банковскую систему страны и осуществить «действенное лечение глубоко укоренившегося недуга коррумпированности».

Доклад министерства сельского хозяйства последовал после проведения постоянным парламентским комитетом по финансовым вопросам во главе с членом парламента от партии Индийский национальный конгресс Вираппой Моили брифинга, основной темой которого стало негативное влияние демонетизации. В нем, помимо министра сельского хозяйства, также приняли участие министр труда и министр по делам малого и среднего бизнеса.

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Зарубежная хроника
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