Четверг, 22 Ноября 2018 года
18:10:46 МСК

Бывшего министра обороны Израиля Либермана обвинили в расизме

Политика

Ушедший в оппозицию политик отказался сидеть в Кнессете рядом с депутатом-арабом

Бывшего министра обороны Израиля Либермана обвинили в расизме
Jonathan Klinger
Авигдор Либерман

Иерусалим, 22 ноября 2018, 16:52 — REGNUM  21 ноября в Кнессете Израиля произошел инцидент, в центре которого оказался бывший министр обороны страны Авигдор Либерман. Как сообщает израильское информационное агентство Mako, политик отказался сидеть на заседаниях парламента рядом с главой партии «Объединенный арабский список» Айманом Удой.

Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Либерман был недоволен соседством с депутатом-арабом, поэтому сразу же попросил разрешения пересесть на другое место в оппозиции. Просьба бывшего министра была удовлетворена — место рядом с Удой заняла депутат от НДИ и бывший министр репатриации и интеграции Софа Ландвер.

Против Либермана выступили сразу несколько депутатов Кнессета. Так, депутат от партии «Сионистский лагерь» Став Шафир обратилась к спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну с жалобой на Либермана. Шафир считает, что столь «расистское поведение» недопустимо для парламентария.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить