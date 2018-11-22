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Депутаты израильского Кнессета не смогут выезжать из страны

Политика

Данные меры связаны, прежде всего, с желанием коалиции сохранить большинство при голосовании

Иерусалим, 22 ноября 2018, 19:07 — REGNUM  Глава правительственной коалиции израильского Кнессета Давид Амсалем объявил о прекращении заграничных поездок израильских народных избранников. Инициативу поддержала и оппозиция Кнессета. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, все запланированные зарубежные поездки парламентариев будут отменены.

Данное решение связано со стремлением правительственной коалиции обеспечить себе большинство при голосовании — после перехода партии «Наш дом — Израиль» в оппозицию коалиция потеряла абсолютное большинство. Кроме того, введенные меры отменяют формат «взаимозачета мандатами». Ранее, если депутат из коалиции отсутствовал при голосовании по уважительной причине, существовала возможность договориться о том, что один парламентариев из оппозиции покинет зал заседаний на время проведения голосования. Такая система обеспечивала баланс сил при голосовании.

Секретарь оппозиции Йоэль Хасон поприветствовал принятое решение, заявив, что оппозиция «борется с коалицией, которая взяла граждан Израиля в заложники и не дает возможность проведения демократических выборов». «Я рад, что прекращены все выезды депутатов за рубеж. Мы должны в полной мере сосредоточиться на работе», — добавил Хасон.

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Зарубежная хроника
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