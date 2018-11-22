В Израиле отозвали законопроекты о роспуске парламента

Иерусалим, , 16:16 — REGNUM 21 ноября оппозиция израильского Кнессета отозвала ранее предложенные законопроекты о роспуске парламента страны. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, у правительственной коалиции есть большинство несмотря на потерю части мандатов после выхода партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) из нее.

Несмотря на то, что коалиция, очевидно, способна продолжать работу, оппозиционные политики не отрицают возможность проведения досрочных выборов. Глава оппозиции Ципи Ливни отметила, что парламентская оппозиция «не собирается снимать вопрос о роспуске Кнессета с повестки дня». «Необходимо распустить парламент и назначить новые выборы», — добавила Ливни.

В партии МЕРЕЦ, которая является часть парламентской оппозиции, отмечают, что законопроекты о роспуске Кнессета будут подаваться депутатами партии каждую неделю. Стоит отметить, что отозванные персональные законопроекты могут быть поданы повторно только через полгода.